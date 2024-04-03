В Одинцове завершился «Волейбольный марафон»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Заключительный 15 тур «Школьной лиги» выиграла «Команда Александры Верной» из лицея-интерната «Подмосковный». Победителем «Семейной лиги» стала «Команда Константина Сиденко» из Одинцовской лингвистической гимназии. В «Матче звёзд»со счётом 2:0 уверенную победу одержали подопечные Бориса Якимушкина. В эстафетах «Волейбольных стартов» юные спортсмены «Команды Александры Верной» из лицея-интерната «Подмосковный» заняли первое место в эстафетах «Подача в коврики», «Прыжок в высоту» и «Змейка». Победителем эстафет «Мяч в корзину» и «Пас в кольцо» стала «Команда Дарьи Рысевой» из гимназии Святителя Василия Великого», — поделились в министерстве.
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