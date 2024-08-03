На ОИ-2024 прошел самый странный поединок по дзюдо

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Самый странный поединок по дзюдо состоялся на ОИ-2024 в Париже, пишет «Лента.ру». Француз Тедди Ринер с весом примерно 145 килограммов и ростом 204 сантиметра бился со спортсменом из Южной Кореи Ли Ен Хваном с ростом 174 сантиметра и весом в 81 килограмм.
Есть предположение, что Ли Ен Хван должен был победить за счет своей быстроты, но это не сработало. Ринер, выдержав атаки своего визави, досрочно победил практически за полторы минуты.
Тедди Ринер является четырехкратным олимпийским чемпионом и легендарным тяжеловесом. Ранее сообщалось, что Олимпийский турнир по триатлону на Сене стал Сена-сационным, река была закрыта для пловцов с 1923 года из-за кишечной палочки.
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