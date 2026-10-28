«Огромнейшая роль»: Артюхин раскрыл, как Ковальчук управляет «Шанхай Дрэгонс»

28 октября 2026, 19:19

Менеджер Артюхин рассказал о роли Ильи Ковальчука в «Шанхай Дрэгонс»

Фото: Istock/gorodenkoff

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс» Евгений Артюхин рассказал о важной роли Ильи Ковальчука в жизни команды. Прославленный хоккеист стал президентом клуба в это межсезонье.





В интервью «РБ Спорт» Артюхин назвал роль Ковальчука огромной и поблагодарил его за доверие. Он отметил, что спортсмен постоянно приезжает на игры, участвует во всех командных мероприятиях и живёт этим. Такая поддержка, по словам Евгения, даёт уверенность.

«Это легенда нашего хоккея. И все адекватные хоккеисты должны понимать, какой человек перед ними, чего он достиг в хоккее, в том числе он был генеральным менеджером сборной России. Величайший человек, и игроки должны выходить и за него биться», — заявил менеджер.