«Огромнейшая роль»: Артюхин раскрыл, как Ковальчук управляет «Шанхай Дрэгонс»
Менеджер Артюхин рассказал о роли Ильи Ковальчука в «Шанхай Дрэгонс»
Генеральный менеджер хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс» Евгений Артюхин рассказал о важной роли Ильи Ковальчука в жизни команды. Прославленный хоккеист стал президентом клуба в это межсезонье.
В интервью «РБ Спорт» Артюхин назвал роль Ковальчука огромной и поблагодарил его за доверие. Он отметил, что спортсмен постоянно приезжает на игры, участвует во всех командных мероприятиях и живёт этим. Такая поддержка, по словам Евгения, даёт уверенность.
«Это легенда нашего хоккея. И все адекватные хоккеисты должны понимать, какой человек перед ними, чего он достиг в хоккее, в том числе он был генеральным менеджером сборной России. Величайший человек, и игроки должны выходить и за него биться», — заявил менеджер.Артюхин отметил, что Ковальчук интересуется всем и участвует в переговорах: где-то взаимодействует с ним, где-то сам ведёт переговоры с игроками.