«Спартак» и Metaratings.ru заключили соглашение о партнёрстве

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ФК «Спартак» иMetaratings.ru заключили соглашение об информационном партнёрстве.
«Спартак» — это не только бренд с мировым именем, но и команда профессионалов, вместе с которыми можно ставить самые высокие цели и добиваться успеха. Вместе с клубом мы будем реализовывать яркие идеи в медиа для аудитории 10-кратного чемпиона России», — отметил главный редактор Metaratings Олег Панасюк.
Ранее сообщалось, что замгенерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова и генеральный директор «Рейтинга Букмекеров» Аскер Тхалиджоков подписали меморандум о сотрудничестве. Теперь организации будут запускать совместные проекты, направленные на поддержку и популяризацию футбола, поощрение лучших инициатив по его развитию.
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Мелисса Тимофеева