«Спартак» ищет кандидатов на пост главного тренера помимо Гарсии
Metaratings.ru сообщает, что руководство московского «Спартака» поручило спортивному директору Франсису Кахигао подготовить список альтернативных кандидатов на должность главного тренера команды. При этом Луис Гарсия по-прежнему остаётся в числе возможных претендентов.
По информации издания, предложения по кандидатам рассматриваются как со стороны спортивного директора, так и руководства клуба.
Тем временем Деян Станкович продолжает исполнять обязанности главного тренера и готовит команду к матчу 13-го тура РПЛ против «Оренбурга». Предыгровая тренировка состоится 24 октября.
После 12 туров текущего сезона РПЛ «Спартак» занимает шестое место с 19 очками. Встреча с «Оренбургом» пройдёт 25 октября в Москве, начало — в 14:00.
