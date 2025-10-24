Тренер Мирры Андреевой не разрешила теннисистке приехать на турнир в Петербург
Теннисистка Мирра Андреева не приедет на выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге из-за решения своего тренера Кончиты Мартинес. Об этом сообщает Metaratings.ru со ссылкой на генерального директора компании‑организатора Наталию Камельзон.
По ее словам, которые приводит издание, хотя сама Андреева хотела участвовать в турнире и ее агентство IMG не возражало, тренерский штаб, в частности Мартинес, предпочел сосредоточиться на рейтинговых турнирах.
Организатор отдельно отметила, что подтверждено участие Дианы Шнайдер и Карена Хачанова. Переговоры с Андреем Рублевым и Александром Бубликом продолжаются.
Турнир «Трофеи Северной Пальмиры» пройдет в Санкт-Петербурге с 28 по 30 ноября. Напомним, что официальные международные теннисные турниры под эгидой ATP, WTA и ITF в России не проводятся с 2022 года.
Читайте также: