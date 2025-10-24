Тренер Мирры Андреевой не разрешила теннисистке приехать на турнир в Петербург

24 октября 2025, 15:51

Фото: iStock/PeopleImages

Теннисистка Мирра Андреева не приедет на выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге из-за решения своего тренера Кончиты Мартинес. Об этом сообщает Metaratings.ru со ссылкой на генерального директора компании‑организатора Наталию Камельзон.