Стала известна возможная зарплата Ивана Илича в «Спартаке»

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Зарплата сербского полузащитника Ивана Илича в «Спартаке» может составить около 2,4 млн евро в год, при этом без учета бонусов. Об этом стало известно Metaratings.ru.
«По нашей информации, в клубе будут пытаться сохранить баланс зарплат при возможном трансфере сербского футболиста. В случае перехода в «Спартак» Илич будет получать в московском клубе на уровне лидеров команды», — отмечается в материале.Напомним, с лета 2023 года Илич играет за итальянский «Торино». За это время он сыграл 61 матч, забил семь голов и отдал шесть голевых передач.
Рыночная стоимость серба на данный момент составляет 18 миллионов евро, согласно информации портала Transfermarkt.
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