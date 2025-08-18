18 августа 2025, 11:43

«Спартак» продолжает активные поиски тренера, Ивич — один из приоритетных

Фото: iStock/gorodenkoff

«Спартак» продолжает активные поиски нового тренера, а спортивный директор клуба Фрэнсис Кахигао ведет переговоры с зарубежными профессионалами через агентов, чтобы обсудить возможность их работы в России. Об этом сообщает Metaratings.ru.