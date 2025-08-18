«Спартак» продолжает активные поиски тренера
«Спартак» продолжает активные поиски нового тренера, а спортивный директор клуба Фрэнсис Кахигао ведет переговоры с зарубежными профессионалами через агентов, чтобы обсудить возможность их работы в России. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Исход встречи с «Зенитом» (2:2) не повлиял на процесс поиска нового тренера в случае ухода Деяна Станковича. Сейчас одним из наиболее вероятных кандидатов на эту должность является Владимир Ивич, ранее возглавлявший «Краснодар».
Однако у руководства «Спартака» есть некоторые сомнения относительно этого специалиста.
Напомнм, в текущем сезоне Российской Премьер-лиги «Спартак» после пяти игр находится на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав пять очков.
Читайте также: