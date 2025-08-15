Футбольный агент Сафонов высказался о работе главного тренера «Динамо» Карпина
Сафонов: Карпину надо разобраться, с кем ему по пути, а кого убирать
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о восстановлении нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, а также высказался о работе главного тренера «бело-голубых» Валерия Карпина.
По его словам, Тюкавин тренируется в полном объеме с командой. Во второй половине сентября спортсмен уже готов будет играть, подчеркнул Сафонов.
«Мне кажется, что Карпину надо разобраться, с кем ему по пути, а кого надо убирать. В команде есть игроки, которые не соответствуют уровню «Динамо». Это большая проблема», — добавил футбольный агент в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, Валерий Карпин возглавил «Динамо» в июне. Под его началом команда провела шесть игр, в которых одержала две победы, потерпела два поражения и дважды сыграла вничью.
Ранее супруга экс-владельца «Спартака» Федуна высказалась о Валерии Карпине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».