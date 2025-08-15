Футбольный агент Сафонов высказался о работе главного тренера «Динамо» Карпина

15 августа 2025, 14:35

Сафонов: Карпину надо разобраться, с кем ему по пути, а кого убирать

Фото: iStock/matimix

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о восстановлении нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, а также высказался о работе главного тренера «бело-голубых» Валерия Карпина.





По его словам, Тюкавин тренируется в полном объеме с командой. Во второй половине сентября спортсмен уже готов будет играть, подчеркнул Сафонов.





«Мне кажется, что Карпину надо разобраться, с кем ему по пути, а кого надо убирать. В команде есть игроки, которые не соответствуют уровню «Динамо». Это большая проблема», — добавил футбольный агент в беседе с Metaratings.ru.