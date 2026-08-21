«Спартак» продолжит борьбу за вратаря «Сочи» Дёгтева
Футбольный клуб «Спартак» повысил сумму предложения за вратаря «Сочи» Александра Дёгтева. Теперь общая сумма трансфера может составить 220 млн рублей, передаёт Metaratings.ru.
По данным издания, 140 млн — основная часть, ещё 80 млн предусмотрены в виде бонусов. Ранее размер дополнительной выплаты оценивался в 60 млн рублей. При этом, как уточняется, московское «Динамо» не проявляет интереса к футболисту.
Ранее портал сообщал, что «Спартак» готов предложить Дёгтеву ежемесячную зарплату в размере 5 млн рублей. Действующий контракт вратаря с нынешним клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
В текущем сезоне 21‑летний голкипер провёл за «Сочи» шесть матчей в Лиге PARI, пропустил семь мячей и дважды отыграл «на ноль». Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 800 тысяч евро.
Читайте также: