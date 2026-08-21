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«Спартак» продолжит борьбу за вратаря «Сочи» Дёгтева

«Спартак» сделал новое предложение «Сочи» по выкупу вратаря Дёгтева
Фото: iStock/Pixfly

Футбольный клуб «Спартак» повысил сумму предложения за вратаря «Сочи» Александра Дёгтева. Теперь общая сумма трансфера может составить 220 млн рублей, передаёт Metaratings.ru.



По данным издания, 140 млн — основная часть, ещё 80 млн предусмотрены в виде бонусов. Ранее размер дополнительной выплаты оценивался в 60 млн рублей. При этом, как уточняется, московское «Динамо» не проявляет интереса к футболисту.

Ранее портал сообщал, что «Спартак» готов предложить Дёгтеву ежемесячную зарплату в размере 5 млн рублей. Действующий контракт вратаря с нынешним клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

В текущем сезоне 21‑летний голкипер провёл за «Сочи» шесть матчей в Лиге PARI, пропустил семь мячей и дважды отыграл «на ноль». Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 800 тысяч евро.

Александр Огарёв

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