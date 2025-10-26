Обвинения в допинге, «космические гонорары» и рождение третьего ребенка: чемпиону UFC в легком весе Исламу Махачеву 34 года
Ислам Махачев — российский боец, который не только унаследовал чемпионский титул UFC в легком весе от своего друга Хабиба Нурмагомедова, но и сумел создать собственную эпоху доминирования в одном из самых конкурентных дивизионов смешанных единоборств. О пути чемпиона от махачкалинского двора до вершин мирового спорта читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и начало спортивного пути
Ислам Махачев родился 27 октября 1991 года в Махачкале (Республика Дагестан, Россия) в семье Рамазана и Зейнаб Махачевых. Он с детства был погружен в спортивную атмосферу: его отец увлекался спортом, а мать занималась воспитанием Ислама и его старшего брата Курбанисмаила.
В семь лет Ислам начал с тхэквондо, но быстро перешел в секцию ушу-саньда, куда его привел одноклассник Абубакар Нурмагомедов. Именно там он впервые познакомился с Хабибом Нурмагомедовым, и их детское знакомство переросло в крепкую дружбу и плодотворное партнерство.
После переезда семьи Махачеву пришлось оставить ушу. Он успел позаниматься футболом и вольной борьбой, после чего вернулся в зал к отцу Хабиба, Абдулманапу Нурмагомедову, который сыграл ключевую роль в формировании его как бойца.
Карьера в ММА и чемпионство в UFC
Свой первый профессиональный бой в ММА Ислам провел в 2010 году. К моменту подписания контракта с UFC в 2015 году его рекорд составлял 11 побед и 0 поражений. Дебют в UFC оказался успешным, но уже во втором бою Махачев потерпел единственное в карьере поражение — нокаут от бразильца Адриано Мартинса. Этот проигрыш стал суровым уроком, после которого Ислам не знает поражений.
В октябре 2022 года на турнире UFC 280 Махачев завоевал вакантный титул чемпиона UFC в легком весе, победив Чарльза Оливейру. С тех пор он успешно защитил свой пояс против Александра Волкановски (дважды) и других претендентов. Помимо успехов в ММА, Ислам является чемпионом мира (2016) и двукратным чемпионом России (2014, 2016) по боевому самбо.
Доходы и гонорары
Финансовая сторона карьеры чемпиона складывается не только из гарантированных гонораров, но и из крупных бонусов. Например, за один из своих титульных боев он получил гарантированный гонорар за бой: $200 тыс, процент с продаж платных трансляций (PPV): около $2,5 млн. Таким образом общий заработок за вечер составил около $3,6 млн. Основной доход чемпионов UFC, включая Махачева, формируется за счет процентов с PPV, а не фиксированной выплаты.
Личная жизнь
Ислам Махачев предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Известно, что в апреле 2021 года он женился. Торжество прошло в Дагестане, на нем присутствовали близкие друзья, включая Хабиба Нурмагомедова. Лицо супруги обычно скрыто от публики, однако известно, что у пары уже трое детей.
«Сколько у меня детей? Трое. Девочка, мальчик и мальчик. Последний сын родился 10 дней назад», — делился Махачев в интервью Деметриусу Джонсону в январе этого года.
Сам Ислам признавался, что хотел бы стать отцом семерых детей.
Скандалы и обвинения
За свою карьеру Махачев сталкивался с несколькими громкими историями, которые, однако, не помешали его карьере. В апреле 2016 года его временно отстранили после обнаружения мельдония. Махачев смог доказать, что принимал препарат по назначению врача для лечения аритмии сердца до того, как он был запрещен. В итоге он был оправдан USADA и восстановлен в правах.
После победы над Александром Волкановски новозеландский боец Дэн Хукер публично обвинил Махачева в использовании запрещенной внутривенной регидратации для восстановления веса. Менеджер Ислама назвал эти обвинения «полной чушью», а официального расследования не проводилось.
Согласно актуальным данным на октябрь 2025 года, Ислам Махачев принял решение освободить титул чемпиона UFC в лёгком весе. Это стратегический шаг бойца, который нацелен на завоевание чемпионского пояса в более высокой весовой категории — полусредней. Грандиозный бой за новый титул уже назначен. 16 ноября 2025 года Махачев выйдет в октагон против действующего чемпиона полусреднего дивизиона Джека Делла Маддалены. Их противостояние станет главным событием вечера на турнире UFC 322, который пройдет на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.