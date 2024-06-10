Подмосковные спортсмены выиграли серебро чемпионата России по пляжному волейболу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные спортсмены стали серебряными призерами этапа чемпионата России по пляжному волейболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В финале пара Анастасия Барсук и Дарья Павлова встретилась с командой «Локомотив 1» из Калининграда. Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово 1» стал призером четвертого этапа чемпионата России по пляжному волейболу среди женских команд.
Соревнования проходили с 6 по 9 июня в Магнитогорске. От Подмосковья на чемпионате выступали два коллектива «Заречье-Одинцово».
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«Поздравляю девчонок, болельщиков и тренерский состав «Заречья» с серебром очередного этапа чемпионата России по пляжному волейболу! Отличное начало нового сезона, желаю не сбавлять обороты», — поделился депутат Государственной Думы Сергей Колунов.
Соревнования проходили с 6 по 9 июня в Магнитогорске. От Подмосковья на чемпионате выступали два коллектива «Заречье-Одинцово».
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Мира Полтева