«Спартаку» предложили кандидатуру экс-тренера «Генка» Торстена Финка
«Спартаку» предложили кандидатуру немецкого тренера Торстена Финка. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По данным издания, Финка интересуют лишь выгодные в финансовом плане предложения из России, так как его приоритет — другие варианты.
В настоящее время спортивный директор московского клуба Франсис Кахигао ведет переговоры с несколькими кандидатами. Все они — иностранные специалисты, чьи имена ранее не фигурировали в СМИ в отношении «красно-белых» после ухода Деяна Станковича.
Торстен Финк имеет обширный тренерский опыт. Он возглавлял «Ингольштадт 04», «Базель», «Гамбург», АПОЭЛ, «Аустрию», «Грассхоппер», «Висел Кобе», «Ригу», «Аль-Наср» и «Сент-Трюйден». Последним клубом стал «Генк», который тренер покинул 15 декабря 2025 года.
