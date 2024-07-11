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Спидскейтеры из Подмосковья завоевали три медали международного турнира

11 июля 2024, 17:37
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на международных соревнованиях по спидскейтингу на параболическом треке, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали по итогами многоборья завоевали представительницы Подмосковья Виктория Ручейкова и Маргарита Ручейкова. Виктория показала лучшие результаты в пятикилометровой гонке с выбыванием и в пятикилометровой гонке на очки, а также в дисциплине «трек 200 метров тайм-триал». А Маргарита пришла первой в тайм-триале на треке 200 метров и на треках 1000 и 500 метров», — говорится в сообщении.
А бронзовую награду в копилку подмосковной сборной положила Марина Шестерикова, которая пришла второй в гонке на очки на 3 километра и третьей — на треках 500 и 100 метров.



Соревнования проходили в белорусском городе Солигорск, участие в них приняли свыше 160 спортсменов из восьми стран.

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Стало известно об интересе «Балтики» Зориным и Мелешиным
11 июля 2024, 18:06

Фото: РИА Новости/Александр Ступников

«Балтика» проявляет большую заинтересованность к полузащитнику «Спартака» Даниилу Зорину, а также нападающим Павлом Мелешиным.
Как пишет Metaratings.ru, ситуация с Зориным определится тогда, когда «Спартак» решит вопрос с хавбеком Эсекьелем Барко. Что касается Мелешина, то здесь также высока вероятность того, что футболист уйдёт в аренду, однако пока «Спартак» не ведёт переговоров по нему.

Напомним, что Зорин является воспитанником академий ЦСКА и «Спартака», а Мелешин провёл 15 игр в составе минского «Динамо».

Ранее Вячеслав Колосков позитивно отозвался об игре сборной Испании на чемпионате Европы. При этом, по его мнению, в Англии также играют футболисты высокого класса, однако не все они в необходимой форме.

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В Московской области пройдут масштабные соревнования по вейкборду
11 июля 2024, 16:40

Фото: iStock / MaximFesenko

С 1 по 5 августа в Подмосковье состоятся первый этап Кубка России по вейкборду-электротяге и всероссийские соревнованиях FWP games 2024. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«Этап Кубка России соберёт сильнейших спортсменов страны. Соревнования пройдут в Дзержинском городском округе на территории вейк-парка FWP. Представители этой зрелищной дисциплины будут состязаться в категориях «вейкборд Open мужчины» и «вейкборд Open женщины», – отметили в министерстве.
Для участия в соревнованиях нужно до 20 часов 3 августа пройти регистрацию CONTEST на сайте. Подробнее о них можно узнать по ссылке.

Награды соревнований FWP games 2024 оспорят награды в разных возрастных группах. Подробнее с программой турнира можно познакомиться по ссылке.

Как подчеркнули в ведомстве, соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#московская область
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#дзержинский
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Подмосковные пловцы завоевали четыре медали первенства России
11 июля 2024, 16:27

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали четыре медали первенства России по плаванию среди юниоров и юниорок. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта Подмосковья.
В копилке сборной региона – золото, два серебра и бронза. Так, Дарья Рогожинова финишировала первой на дистанции 200 м баттерфляем среди юниорок 16-18 лет.

Серебряными призёрами стали Анатолий Гусенков на дистанции 200 м комплексным плаванием и Герман Зажирский на 200-метровке баттерфляем.

Бронзу команде принёс Виталий Нечаев, который финишировал третьим на дистанции 200 м баттерфляем.

Первенство России проходит с 8 по 12 июля в Обнинске Калужской области. В этом году в нём участвуют 920 спортсменов из 60 регионов. На соревнованиях разыграют 42 комплекта наград.

Как отметили в министерстве, турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спорт
#минспорт мо
#плавание
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#спортсмены
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#подмосковье
#московская область
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ОКР выплатил компенсации недопущенным к Олимпийским играм спортсменам
Гендир ОКР Сенглеев: недопущенным к ОИ-2024 спортсменам выплачены компенсации
11 июля 2024, 13:50

Фото: IStock/Pablo Utrilla

Олимпийский комитет России выплатил компенсации спортсменам, не получившим возможности выступить на Олимпийских играх в Париже, заявил РИА Новости генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.
В общей сложности компенсации коснулись 245 спортсменов. В это число входят те, кому Международный олимпийский комитет отказал в участии в ОИ-2024 ни в качестве российских спортсменов, ни в нейтральном статусе.
«Последние выплаты мы провели 23 июня — во Всероссийский олимпийский день», — сказал он.

Олимпиада 2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. От России на ней будет всего 16 участников, прошедших строгий отбор комиссии. Российские спортсмены также не пригашены на церемонию открытия игр.

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Названы даты и места проведения игр Кубка Сергея Карякина по шахматам
10 июля 2024, 18:17

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Кубок президента Федерации шахмат Московской области Сергея Карякина в этом году стартует 21 июля в Королёве. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Турнир пройдёт в два этапа. Первый состоится 21 июля в Центральном городском парке города, второй – 11 августа в городском округе Домодедово в парке культуры и отдыха «Ёлочки». В соревнованиях смогут участвовать все желающие, в том числе дети», – уточнили в министерстве.
Для участия в турнире необходимо предварительно зарегистрироваться. Заявки принимаются до 18 июля по ссылке.

Соревнования для зрителей мероприятия прокомментирует спортивный журналист, международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Впервые Кубок Сергея Карякина прошёл в Подмосковье в 2022 году. Турнир стал частью губернаторского проекта «Выходи во двор». Тогда он собрал более 100 участников. В прошлом году число участников удвоилось и превысило 200.

Как отметили в ведомстве, турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Колосков назвал спортсмена, за которым будущее футбола
Колосков видит будущее футбола за Ямалем
10 июля 2024, 17:33

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отметил игру вингера сборной Испании Ламина Ямаля, отметив, что именно за ним будущее спорта.
«Сборная Испании показывает самый интересный футбол на турнире. Они полностью заслужили место в финале. Ямаль, конечно, удивляет своей игрой. Не угаснет ли его звезда после Евро? Не думаю. Он уже показывает выдающийся уровень игры в столь юном возрасте. За ним будущее футбола», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Колосков.

Ранее Вячеслав Колосков позитивно отозвался об игре сборной Испании на чемпионате Европы. При этом, по его мнению, в Англии также играют футболисты высокого класса, однако не все они в необходимой форме.

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Кинопродюсер Тельнов назвал Соболева противоположностью «Зенита»
10 июля 2024, 17:26

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Болельщик «Зенита», экс-директор «Ленфильма», кинопродюсер Вячеслав Тельнов прокомментировал возможный переход форварда «Спартака» Александра Соболева к петербуржцам, отметив, что такое действие было бы весьма странным.
Он высказал мнение о том, что спортсмен в таком случае не усилил бы «Зенит».

«Не понимаю, почему обсуждается такой переход. Соболев — антипод «Зенита», играет в «Спартаке». Всё время майку за него рвал. Пусть играет за «Спартак». Если только «Зенит» хочет ослабить конкурентов. Но я не считаю Соболева сильным игроком. Странный персонаж для «Зенита», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Тельнов.

Ранее бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий, комментируя возможный переход футболиста Александра Соболева в «Зенит», призвал не сравнивать спортсмена с форвардом Артёмом Дзюбой.

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Колосков назвал игру Испании на Евро-2024 сказкой
10 июля 2024, 17:18

Фото: iStock/eyegelb

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков позитивно отозвался об игре сборной Испании на чемпионате Европы.
«Испания отличается от остальных участников турнира своей игрой. Никто не играет так. Футболисты нацелены на атаку и на завершение. Все как в гандболе — каждая атака чем-нибудь заканчивается. У всех испанских футболистов блестящая индивидуальная техника. Игра Испании — это сказка. Нет ни одного неразумного движения. Вообще ни одного!» — поделился в беседе с Metaratings.ru Колосков.

Он добавил, что в Англии также играют футболисты высокого класса, однако не все они в необходимой форме.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что лучшей командой на чемпионат Европы является сборная Испании.

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#испания
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Экс-глава «Локомотива» Смородская назвала лучшую команду на Евро-2024
10 июля 2024, 17:11

Фото: iStock/bergserg

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что лучшей командой на чемпионат Европы является сборная Испании.
«Мне очень понравилась Испания. Они не отчаивались. Даже когда Франция забила им, испанцы побежали и отыгрались довольно быстро. В Испании очень скоростные игроки, очень умный футбол, очаровательный дриблинг — это лучшая команда на Евро-2024», — прокомментировала в беседе с Metaratings.ru Смородская.

Специалист отметила, что хотела бы, чтобы вместо англичан с нидерландцами сыграли именно испанцы.

В то же время она назвала вылет Франции из чемпионата вполне закономерным.

Ранее сборная Испании одержала победу над командой Франции, став первым финалистом чемпионата Европы по футболу.

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