Спидскейтеры из Подмосковья завоевали три медали международного турнира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на международных соревнованиях по спидскейтингу на параболическом треке, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали по итогами многоборья завоевали представительницы Подмосковья Виктория Ручейкова и Маргарита Ручейкова. Виктория показала лучшие результаты в пятикилометровой гонке с выбыванием и в пятикилометровой гонке на очки, а также в дисциплине «трек 200 метров тайм-триал». А Маргарита пришла первой в тайм-триале на треке 200 метров и на треках 1000 и 500 метров», — говорится в сообщении.А бронзовую награду в копилку подмосковной сборной положила Марина Шестерикова, которая пришла второй в гонке на очки на 3 километра и третьей — на треках 500 и 100 метров.
Соревнования проходили в белорусском городе Солигорск, участие в них приняли свыше 160 спортсменов из восьми стран.
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