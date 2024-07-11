В Московской области пройдут масштабные соревнования по вейкборду

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С 1 по 5 августа в Подмосковье состоятся первый этап Кубка России по вейкборду-электротяге и всероссийские соревнованиях FWP games 2024. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«Этап Кубка России соберёт сильнейших спортсменов страны. Соревнования пройдут в Дзержинском городском округе на территории вейк-парка FWP. Представители этой зрелищной дисциплины будут состязаться в категориях «вейкборд Open мужчины» и «вейкборд Open женщины», – отметили в министерстве.Для участия в соревнованиях нужно до 20 часов 3 августа пройти регистрацию CONTEST на сайте. Подробнее о них можно узнать по ссылке.
Награды соревнований FWP games 2024 оспорят награды в разных возрастных группах. Подробнее с программой турнира можно познакомиться по ссылке.
Как подчеркнули в ведомстве, соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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