Точилина уволили с поста главного тренера ФК «Сочи»

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Исполнять обязанности тренера команды в ближайшем матче будет Денис Клюев.
Руководство «Сочи» отстранило 49-летнего Александра Точилина от работы, пишет пресс-служба «Сочи».
Точилин стал главным тренером «Сочи» 17 сентября. 2 декабря сочинская команда в домашней игре проиграла самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:2. Проигрыш стал третьим для команды «Сочи». Клуб находится на последнем, 16-м месте, с 10 очками.
Ранее бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил борьбу «Краснодара» и «Зенита» за первое место в РПЛ и предположил, что у первого произошёл эмоциональный слом. При этом, он отметил, что «Краснодар», вероятнее всего, не выпадет из борьбы и будет до конца бороться за лидерство.
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«Решением руководства клуба 49-летний специалист отстранен от работы с командой», - сказано в заявлении пресс-службы.
Ранее бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил борьбу «Краснодара» и «Зенита» за первое место в РПЛ и предположил, что у первого произошёл эмоциональный слом. При этом, он отметил, что «Краснодар», вероятнее всего, не выпадет из борьбы и будет до конца бороться за лидерство.
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Мария Фирсова