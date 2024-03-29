Спортивный эксперт Чинквини позитивно отозвался о матче России с Сербией

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Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини заявил, что получил удовольствие от просмотра матча России и Сербии.
«Я смотрел игру России с Сербией и получил удовольствие. У России сейчас хорошая команда. Но проблема в том, что команда Карпина не может соревноваться с лучшими европейскими соперниками в официальных матчах и турнирах, клубы лишены еврокубков. Это всё очень плохо для России», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Чинквини.
По его мнению, игра может становиться лучше, а спортсмены могут добиваться профессионального прогресса только в матчах с лучшими командами других стран.
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