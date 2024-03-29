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Спортивный эксперт Чинквини позитивно отозвался о матче России с Сербией

29 марта 2024, 17:26
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини заявил, что получил удовольствие от просмотра матча России и Сербии.
«Я смотрел игру России с Сербией и получил удовольствие. У России сейчас хорошая команда. Но проблема в том, что команда Карпина не может соревноваться с лучшими европейскими соперниками в официальных матчах и турнирах, клубы лишены еврокубков. Это всё очень плохо для России», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Чинквини.

По его мнению, игра может становиться лучше, а спортсмены могут добиваться профессионального прогресса только в матчах с лучшими командами других стран.


Ранее сборная России по футболу разгромила Сербию в товарищеском матче со счётом 4:0. Матч проходил на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

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Сенников назвал Дзюбу нападающим №1 в «Локомотиве»
29 марта 2024, 17:40

Фото: iStock/matimix

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что 35-летний форвард Артём Дзюба является лучшим нападающим команды на данный момент.
«Если команда на ходу, то и Дзюба тоже хорошо себя показывает. К первому матчу с «Динамо» он, наверное, был не готов чисто физически и его заменили после первого тайма. Но в игре с «Сочи» Дзюба очень хорошо вышел на замену. Считаю, что на данный момент Дзюба — нападающий №1 в «Локомотиве». Других вариантов нет», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сенников.

Он добавил, что спортсмен хорошо играет корпусом и головой, и команде он очень полезен.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов также заявлял, что 35-летний форвард Артём Дзюба не является обузой для команды, а наоборот, может принести пользу.

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#спорт
#тренер
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Два королёвских единоборца взяли медали чемпионата ЦФО по ММА
29 марта 2024, 16:49

Фото: пресс-служба г. о. Королёв

Два представителя Королёва завоевали медали чемпионата и первенства Центрального федерального округа по смешанным единоборствам среди юношей 16-17 лет и старше 20 лет. Об этом сообщил в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Воспитанник Академии единоборств FIGHTZONE Гаджимурад Абдуризаев взял золото турнира. Он победил в четырёх поединках, три из которых завершил досрочно. А Николай Галин стал бронзовым призёром, уступив в полуфинальном поединке. В командном зачёте королёвские спортсмены стали вторыми в составе сборной Московской области», – говорится в сообщении.
Соревнования прошли в Брянске. В приняли участие 160 спортсменов из всех регионов ЦФО. Впереди – главный турнир года, первенство России. Он пройдёт в Чебоксарах в конце апреля.

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#королёв
#чемпионат
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#московская область
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Глава МОК Бах: Украина и Россия не будут бойкотировать Олимпиаду в Париже
29 марта 2024, 10:48

Фото: istockphoto/Pablo Utrilla

Российская и украинская сторона не будут бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже. Таким образом, подведён итог казавшимся бесконечными дискуссиям о допуске спортсменов из России к Олимпиаде.
Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время своего выступления на генеральной ассамблее национальных олимпийских комитетов (НОК) Океании. По его словам, бойкота игр в Париже со стороны России и Украины удалось избежать.

Как отметил глава МОК, взгляды на ситуацию с допуском на Олимпиаду российских атлетов по-прежнему очень разные. Одни считают, что применение санкций в отношении спортсменов из России носит избыточный характер, другие — что оно недостаточно. Томас Бах подчеркнул, что такой разброс мнений зачастую свидетельствует о том, что принятое решение как раз и является единственно верным.

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В финале этапа Школьной лиги тэг-регби в Подмосковье приняли участие 17 команд
29 марта 2024, 09:49

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Финал муниципального этапа Школьной лиги тэг-регби состоялся в подмосковном Ногинске, его участниками стали 17 команд, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В финале принимали участие команды юношей и девушек 2010-2011 город рождения, они соревновались раздельно. Матчи состояли из двух таймов по пять минут каждый с перерывом на одну минуту», — отмечается в сообщении.
Среди команд юношей лучшими стали регбисты «Триумфа» из городского округа Химки. Серебро муниципального этапа завоевали представители спортивной школы №24 имени С.А. Красовского из городского округа Щёлково. Третье место заняла команда из домодедовской школы №7.

Среди девушек победу одержала команда школы «Перспектива» из Власихи, на вторую ступень пьедестала поднялись представительницы средней школы №28 из Люберец, а бронзовая медаль досталась команде школы №14 Сергиево-Посадского округа.

Тэг-регби — бесконтактный вариант регби, исключающий силовые приёмы.

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Точилин выразил уверенность в пользе Смолова для «Динамо»

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#спорт
#школьники
#регби
#московская область
#подмосковье
#минспорт мо
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Точилин выразил уверенность в пользе Смолова для «Динамо»
28 марта 2024, 15:45

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин заявил, что футболист Фёдора Смолов способен проявить себя и принести пользу команде.
«В первой части чемпионата мы увидели, что Смолова могут использовать не только на позиции нападающего. У Фёдора и Тюкавина был неплохой тандем. Смолов ещё себя проявит. В каждой команде должны быть молодые и опытные игроки. Фёдор еще может принести пользу «Динамо», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Точилин.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказывал мнение о том, что ведущими игроками сборной России являются футболисты Александр Головин и Алексей Миранчук. Он рекомендовал всем спортсменам равняться на них и на их высокий уровень игры.

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#спорт
#тренер
#игры
#футбол
#спортсмены
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Тренер Силкин предрёк чемпионство «Зениту» в РПЛ
28 марта 2024, 15:36

Фото: iStock/efks

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин предположил, что чемпионом в РПЛ станет «Зенит».
Он отметил наиболее высокий уровень команды в сравнении с другими.

«Ближайшие матчи в РПЛ покажут, есть ли интрига. Пока сложно что-то сказать. Команды первой тройки достаточно близки по очкам друг к другу, но как ни крути — «Зенит» на две головы выше всех. Я думаю, что все-таки он станет чемпионом. Но всё ещё может измениться», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

А бывший футболист «Динамо» Олег Терехин высказывал мнение о том, что «Краснодар» является одним из основным претендентов на чемпионство в РПЛ. Он также выражал надежду на то, что за чемпионство в РПЛ борьба между командами будет продолжаться до последнего тура.

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#спорт
#тренер
#золото
#рпл
#футболист
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Федерация бобслея России признала лучшими трёх спортсменов из Подмосковья
28 марта 2024, 15:27

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три бобслеиста из Московской области были признаны лучшими Федерацией бобслея России по итогам сезона 2023/2024, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В частности, в номинации «Лучшая разгоняющая» победу одержала представительница Московской области Снежана Трофимец. На её счету несколько побед как на зимней, так и на летней Спартакиаде, где она соревновалась в толкании ядра, а также Кубок России за заезд бобслейных двоек», — говорится в сообщении.
Лучшим пилотом был признан спортсмен из Подмосковья Ростислав Гайтюкевич. В этом сезоне он завоевал две золотых медали чемпионата России, два золота Кубка России и две высшие награды Спартакиады сильнейших.
Третьим представителем Московской области, отмеченным Федерацией бобслея России, стал Алексей Лаптев. Его признали лучшим разгоняющим. Завершившийся сезон принёс ему две золотые медали Спартакиады сильнейших, золото чемпионата России и две золотые медали Кубка России.

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#минспорта мо
#московская область
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Россиянин Кучеров обошел Маккиннона и вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ
28 марта 2024, 15:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинс». Об этом говорится на сайте турнира.
Отмечается, что матч завершился со счетом 3:1. Кучеров забил на 60-й минуте, эта шайба стала для него 42-й в этом сезоне, благодаря этому спортсмен установил новый личный рекорд по голам в одном розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, Никита Кучеров выступает за «Тампа-Бэй Лайтнинг» с 2013 года. Вместе с командой спортсмен дважды является обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» не переедет в другой штат. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Подмосковный спортсмен вошел в сборную России по универсальному бою
28 марта 2024, 12:01

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Школьник из Фрязино вошел в сборную России по универсальному бою. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Глеб Бусарев из Фрязино выиграл бронзу на Первенстве России среди юношей и девушек по универсальному бою.

«Универсальный бой (лайт) — это вид спортивного боя, который объединяет элементы различных единоборств, таких как кикбоксинг, тайский бокс, карате, дзюдо и самбо. Команда тренеров и руководство Балашихинской спортивной школы имени Ю.Э.Ляпкина, в которой занимается школьник, гордятся достижениями Глеба и уверены, что перед ним открываются большие перспективы в спорте», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что благодаря своей победе на первенстве Глеб будет представлять честь Московской области в составе сборной России.

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