Спортивный фестиваль в Ивантеевке посетили около 5 тысяч человек

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.
«Спортивный дух вдохновляет на новые свершения! Очень рад, что в состязаниях приняли участие юные спортсмены. Много талантов, которые, я уверен, совсем скоро буду покорять вершины пьедесталов», — сказал глава округа Максим Красноцветов.
Участниками фестиваля стали также профессиональные спортсмены Елена Савельева, Денис Лебедев и Александр Лебезяк. А в концертной части фестиваля выступила группа «Стрелки», рок-группа «Земляне», Ираклий Пирцхалава и участники проекта «За нами Россия».
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