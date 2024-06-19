Спортивного комментатора отстранили от работы за ругательство в прямом эфире

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Спортивного комментатора Владимира Иваницкого отстранили от работы после того, как в прямом эфире на Играх БРИКС он произнёс слово «шмары».
«Красивый атлет, посмотрите, какой. Жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», — прокомментировал Иваницкий выход российского самбиста Кирилла Князькова.
В разговоре с RT комментатор пояснил, что под словом «шмара» он подразумевал женщин с низкой социальной ответственностью, и признался, что был удивлён резонансом в обществе от своих слов. Он уточнил, что пока не знает, на какой срок его отстранили.
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