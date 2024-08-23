Спортсмен из Подмосковья выиграл две медали чемпионата России по маунтинбайку

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряную и бронзовую медали завоевал восемнадцатилетний велогонщик из Московской области Дмитрий Жилин на чемпионате России по спорту глухих в категории маунтинбайк, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Дмитрий Жилин, несмотря на небольшой пока опыт соревнований, добился значительных результатов. Он выиграл серебряную медаль в дисциплине «кросс-кантри — гонка с выбыванием» и поднялся на третью ступень пьедестала в дисциплине «кросс-кантри», — говорится в сообщении.Чемпионат России по маунтинбайку среди спортсменов с нарушениями слуха проводился в Ижевске с 19 по 23 августа, в соревнованиях приняли участие более двадцати спортсменов из пяти регионов страны: Московской, Калининградской, Свердловской, Курской и Самарской областей.
Читайте также:
Ноздрин: При Станковиче в «Спартаке» появилась бодрость
Хотимский назвал Дзюбу гениальным
Сапожков выразил полную уверенность в победе сборной РФ по волейболу на ОИ
Лев Каштанов