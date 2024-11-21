Спортсмены Подмосковья завоевали 45 наград первенства мира по универсальному бою

Фото: пресс-служба Минспорта МО
18 золотых, 10 серебряных и 17 бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на первенстве мира по универсальному бою, впервые проводился в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Подмосковье на первенстве представляли спортсмены из городских округов Мытищи, Серпухов, Балашиха и Домодедово. Турнир проводился в двух дисциплинах «классика» и «лайт». По итогам соревнований представители Домодедова завоевали 27 медалей — восемь золотых, семь серебряных и 12 бронзовых. Спортсмены из Мытищ выиграли 11 наград — семь золотых медалей и по два серебра и бронзы. На счету представителей Балашихи шесть медалей: три золотых и три бронзовых. Кроме того, серебряную медаль завоевала спортсменка из Серпухова», — говорится в сообщении.Всего в первенстве приняли участие более 700 спортсменов мира в возрасте от 12 до 20 лет из 22 стран. Первое место по общему числу завоеванных медалей заняла российская сборная.
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