Спортсмены из Московской области стали призерами этапа Кубка России по биалтону

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные биатлонисты стали призерами этапа Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первый этап Кубка России по биатлону прошел в Ханты-Мансийске 25 и 26 ноября.
По итогам соревнований биатлонисты Роман Сурнев и Полина Шевнина из Подмосковья стали бронзовыми призерами в в одиночной смешанной эстафете.
Спортсмены представляли на соревнованиях Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.
Кроме этого, второй этап также пройдет в Ханты-Мансийске в начале декабря.
Кроме этого, Стоит отметить, что в прошлом сезоне победу в женском общем зачёте соревнований одержала подмосковная биатлонистка Анастасия Гореева.
Читайте также:
Спортсменка из Коломны стала победительницей этапа Кубка России по шорт-треку
Фигуристки из Жуковского выступили на Первенстве Московской области
Женская команда из Каширы победила на турнире по волейболу
По итогам соревнований биатлонисты Роман Сурнев и Полина Шевнина из Подмосковья стали бронзовыми призерами в в одиночной смешанной эстафете.
Кроме этого, второй этап также пройдет в Ханты-Мансийске в начале декабря.
Кроме этого, Стоит отметить, что в прошлом сезоне победу в женском общем зачёте соревнований одержала подмосковная биатлонистка Анастасия Гореева.
Читайте также:
Спортсменка из Коломны стала победительницей этапа Кубка России по шорт-треку
Фигуристки из Жуковского выступили на Первенстве Московской области
Женская команда из Каширы победила на турнире по волейболу
Мира Полтева