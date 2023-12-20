Спортсмены из Подмосковья стали победителями Кубка России по сноубордингу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные сноубордисты стали победителями и призёрами этапа Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Второй этап Кубка России сноуборду в параллельных дисциплинах проходит на базе спортивного комплекса «Чекерил» в Ижевске.
Подмосковные спортсмены уже смогли завоевать две золотых и одну серебряную медали.
В дисциплине «параллельный слалом-гигант» Полина Смоленцова из Московской области стала золотым призером, обойдя соперниц из Сахалина и Ханты-Мансийска. Стоит отметить, что Полина является спортсменкой олимпийской сборной России.
В мужском зачете «параллельный слалом-гигант» Дмитрий Карлагачев стал вторым, уступив представителю из Красноярска. Также Дмитрий стал обладателем золота в в дисциплине «параллельный слалом».
Кроме этого, соревнования завершаться 21 декабря, где будут подведены финальные итоги Кубка России по сноубордингу.
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Подмосковные спортсмены уже смогли завоевать две золотых и одну серебряную медали.
В мужском зачете «параллельный слалом-гигант» Дмитрий Карлагачев стал вторым, уступив представителю из Красноярска. Также Дмитрий стал обладателем золота в в дисциплине «параллельный слалом».
Кроме этого, соревнования завершаться 21 декабря, где будут подведены финальные итоги Кубка России по сноубордингу.
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Мира Полтева