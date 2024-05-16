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Стало известно, кто может возглавить «Рубин»

Тренер Федотов может возглавить «Рубин»
16 мая 2024, 15:58
Фото: iStock/thomas-bethge

Фото: iStock/thomas-bethge

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов может возглавить «Рубин» уже этим летом по окончании сезона.


Как передаёт «РБ Спорт», в Казани не планируют продление контракта с Рашидом Рахимовым, который возглавляет казанский «Рубин» в настоящее время. Уточняется, что договор с ним истекает как раз в конце сезона. А вот соглашение с ЦСКА у самого Федотова рассчитан ещё на год.

Ранее сообщалось, что Российская Премьер-Лига (РПЛ) намерена пересмотреть условия некоторых пунктов действующего ТВ-контракта с «Матч ТВ», в частности речь идёт об увеличении суммы доходов. Так, решение пересмотреть детали действующего контракта связано с большим количеством транслируемых матчей в настоящее время матчей на федеральном «Матч ТВ» в сравнении с тем, что предусмотрено соглашением.

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#спорт
#матч
#контракт
#тренер
#футбол
РПЛ намерена увеличить сумму доходов по контракту с «Матч ТВ»
16 мая 2024, 15:50

Фото: iStock/Manuel-F-O

Российская Премьер-Лига (РПЛ) намерена пересмотреть условия некоторых пунктов действующего ТВ-контракта с «Матч ТВ», в частности речь идёт об увеличении суммы доходов.
Как передаёт «РБ Спорт», решение пересмотреть детали действующего контракта связано с большим количеством транслируемых матчей в настоящее время матчей на федеральном «Матч ТВ» в сравнении с тем, что предусмотрено соглашением. Отмечается, что в лиге уже согласовали такой вариант. При этом к непосредственным переговорам между сторонами планируется приступить лишь после окончания сезона.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил о высокой билетной выручке с матча на Кубок против «Спартака». Он отметил, что с учётом всех проектов и развития сотрудничества сумма превысила миллиард рублей.

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#спорт
#матч
#контракт
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Подмосковная спортсменка стала бронзовым призером соревнований по BMX
16 мая 2024, 15:41

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная спортсменка завоевала «бронзу» всероссийских соревнований по BMX. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первый этап Кубка России и всероссийские соревнования по ритм-треку проводдились 11 и 12 мая в Парке имени 850-летия Москвы.

«Турнир проходил в дисциплине «ритм-трек», которая является новым направлением в BMX. Представительница Московской области Валерия Занозина завоевала бронзовую медаль возрастной группе 13-14 лет. Награда стала первой в карьере спортсменки на соревнованиях такого уровня», — подчеркнули в пресс-службе.

В турнире принимали участие также представители Москвы и Санкт-Петербурга.

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#велоспорт
#подмосковье
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В Подмосковье проводится традиционный фестиваль «Парафест»
16 мая 2024, 15:20

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье проходит традиционный фестиваль паралимпийского спорта «Парафест». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Фестиваль проводится в Раменском городском округе на базе СОК «Сатурн» и ДС «Борисоглебский».

«Юноши и девушки от 10 до 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата соревнуются по четырем видам спорта: плавание, бадминтон, стрельба из лука и спортивное ориентирование», — поделились в пресс-службе.

В фестивале принимают участие команды из 17 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Саратовской,Нижегородской, Мурманской, Кировской, Калужской и Астраханской областей, а также Краснодарского края, республики Карелия, Башкортостана, Удмурти, Бурятии, Кабардино-Балкарии и Ханты-Мансийского автономного округа.

Последние матчи и турниры, а также награждение победителей состоится 17 мая.

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#фестиваль
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#сок
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В Одинцове состоится забег для детей и взрослых «TOPSKI Family Run»
15 мая 2024, 17:50

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Одинцове состоится третий этап серии забегов для детей и взрослых «TOPSKI Family Run». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Новый этап серии забегов пройдет в в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной.

«Учатники смогут выбрать для себя подходящую дистанцию в зависимости от возрастной группы: от 600 м до 10 км. Также все получат на финише уникальную авторскую медаль. Особенность трофеев серии стартов в том, что медали формируют единую композицию. Тройки лидеров на каждой дистанции во всех возрастных группах получат призы», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, в семейном зачёте шесть лучших пар «ребёнок-родитель» по сумме занятых мест получат специальные награды.

Забег состоится 26 мая в 10:00.

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#награды
#забег
#медаль
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Глава «Динамо» Пивоваров заявил о высокой выручке от матча против «Спартака»
15 мая 2024, 17:47

Фото: iStock/master1305

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил о высокой билетной выручке с матча на Кубок против «Спартака».
Он отметил, что с учётом всех проектов и развития сотрудничества сумма превысила миллиард рублей.

«В этом году в целом наша посещаемость выше, выручка растет по сравнению с прошлым сезоном. Хотя выручка от билетов не является основным источником дохода для клуба, но тем не менее она существенна. Мы со своей стороны можем похвалиться выручкой, которую получаем от сотрудничества с букмекером», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пивоваров.

Ранее российский тренер Сергей Силкин заявлял, что футболист Фёдор Смолов сможет принести пользу «Динамо», так как является опытным игроком. Поэтому, считает специалист, с ним имеет смысл продлить контракт клубу.

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#спорт
#матч
#контракт
#футбол
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Хоккеист Коньков отозвался об игре Чехии на домашнем ЧМ-2024
Хоккеист Коньков похвалил игру чехов
15 мая 2024, 17:32

Фото: iStock/shironosov

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что на домашнем ЧМ-2024 Чехия показывает свою лучшую игру.
«Чехи мне нравятся. Посмотрите, как они играют! Они действуют крайне дисциплинированно, матчи с их участием получаются очень упорными. Для команды это домашний чемпионат мира, она находится под огромным давлением общественности. Ребята показывают свою лучшую игру, и это накладывает свой отпечаток», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Коньков.

До этого доцент кафедры спортивного маркетинга факультета индустрии спорта Университета «Синергия» Валерий Гореликов заявлял о необходимости сохранения установленного потолка зарплат в КХЛ на ближайшие сезоны.

«Установленный КХЛ потолок зарплат сегодня является определённым стабилизатором роста зарплат игроков в лиге и положительно влияет на экономику. В ближайшие годы на бюджеты клубов будут негативно влиять ограниченные возможности спонсоров клубов. Поэтому разумно будет сохранить установленный потолок в ближайшие сезоны», — объяснял в беседе с RuNews24.ru Гореликов.

Ранее сообщалось, что магнитогорский «Металлург» стал обладателем третьего в истории Кубка Гагарина, обыграв всех соперников в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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#кхл
#чемпионат мира
#соревнования
#хоккей
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Подмосковные спортсмены выиграли Кубок России по мотоболу
15 мая 2024, 17:05

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная команда «Металлург» стала обладателем Кубка России по мотоболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по мотоболу проходил в городах Видное и Ковров.

«Команда «Металлург» из Ленинского городского округа завоевала золотые медали Кубка России по мотоболу в Видном. В рамках группового этапа спортсмены «Металлурга» сыграли с тремя клубами из Краснодарского края «Заря», «Агрокомплекс», «Кировец», а также с представителями ДНР – «Союз-3», — поделились в пресс-службе.

В финальном матче подмосковные спортсмены сыграли с представителями Краснодарского края и выиграли со счётом 4:2. По итогам клуб из Подмосковья второй год подряд стал обладателем Кубка России по мотоболу.

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В Королёве состоится футбольный мемориал памяти летчика-космонавта Волкова
15 мая 2024, 12:26

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Футбольный мемориал на призы летчика-космонавта Владислава Волкова пройдет в Королёве. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Футбольный мемориал на призы летчика-космонавта Владислава Волкова состоится в 50-тый раз.

«В рамках соревнований за места на пьедестале почета будут бороться футбольные клубы из Королёва, Электросталя, Подольска, Раменского, Красногорска и Клина. Также в этот день пройдет детский турнир по киперболу и кипербатлам на призы фонда Игоря Акинфеева «Страна футбола», — подчеркнули в министерстве.
Кроме основных матчей зрителей ждут звездно-космический гала-матч между сборной ветеранов и отрядом космонавтов, розыгрыш трех велосипедов среди зрителей, футбольный спорт-квест по территории стадиона с розыгрышем подарков.

Начало мероприятия 1 июня 2024 в 11:00 на стадионе «Металлист».

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#турнир
#матч
#розыгрыш
#мемориал
#квест
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Баня с Жириновским и спорт для бойцов СВО: Биография и заслуги министра спорта Дегтярева
Дегтярев пообещал помочь бойцам спецоперации и развить спорт в новых регионах
15 мая 2024, 04:56

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

14 мая Госдума утвердила Михаила Дегтярева на должность министра спорта России. До этого Дегтярев занимал должность губернатора Хабаровского края. На пост министра спорта также претендовали заместители экс-главы ведомства Олега Матыцина, Одес Байсултанов и Азат Кадыров.
Редакция «Радио 1» подготовила материал о деятельности и планах Дегтярева.

Биография Михаила Дегтярева

Михаил Владимирович Дегтярев родился 10 июля 1981 года в городе Куйбышеве (Самара).

В 1998 году с отличием окончил Самарский международный аэрокосмический лицей. После поступил в Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва, после окончания ему присвоили квалификацию «инженер» по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки». В 2005 году в том же университете окончил факультет экономики и управления по специальности «Менеджмент».

Дегтярев — кандидат юридических наук.

С 2011 по 2020 годы Дегтярев был депутатом Госдумы. Занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по науке и наукоёмким технологиям. Также являлся председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

19 сентября 2021 года Дегтярева избрали губернатором Хабаровского края. Он проработал на этой должности 3 года, 9 месяцев и 21 день.

14 мая 2024 года был назначен Министром спорта России.

Дегтярев награждён орденом Дружбы, орденом Александра Невского, почётной грамотой и благодарностью Президента РФ.
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Результаты правления губернатора Дегтярева

В период нахождения Михаила Дегтярева на посту губернатора Хабаровского края, ВРП региона увеличился на 24% — с 861,231 млрд рублей в 2020 году до 1,068 трлн рублей в 2022 году. ВРП на душу населения за тот же период вырос на 25,92% — с 658,240 тысячи рублей до 828,826 тысячи рублей (18-е место в 2020 году, 23-е — в 2022 году).

Население региона снизилось на 3% — с 1,32 миллиона человек на начало 2020 года до 1,28 миллиона человек на начало 2024 года.

Рождаемость снизилась на 16,5% — с 10,9 на 1 тысячу населения за 2019 год до 9,1 за 2023-й. Смертность за это же время снизилась на 0,8% — с 13,3 на 1 тыс. населения до 13,2.

Уровень безработицы опустился на 1,7 п. п. — с 3,8% по результатам 2019 года до 2,1% по итогам 2023-го. Среднемесячная зарплата поднялась в 1,5 раза — с 50,2 тысяч рублей в 2019 году до 72,7 тысячи рублей в 2023-м. Средняя пенсия выросла в 1,4 раза — с 17,2 тысячи рублей до 24 тысяч рублей.

Пророчество Жириновского про Дегтярева

Первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2018 году сделал пророчество, касавшееся его ученика и однопартийца Дегтярева.

«Вот Дегтярев! Вот министр спорта! А пока назначают не таких, как Дегтярев, бардак будет!» – заявил Владимир Жириновский летом того года.
В 2018 году проходил чемпионат мира по футболу, и матчи проходили на стадионах России. Журналисты спросили Жириновского, как он оценивает игру российской сборной. Глава ЛДПР ответил, что необходимо правильно подбирать футболистов, но никто этого не делает, поскольку в сфере творится беспорядок.

Как считал Жириновский, только Дегтярев мог бы справиться с этой задачей. Он несколько раз повторил, что Дегтярев – министр спорта России.
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Стоит отметить, что в 2013 году Дегтярев баллотировался в мэры Москвы, но заветную должность так и не получил. Свою предвыборную компанию он проводил в бане — приглашал туда избирателей и общался с ними вместе со своим политическим кумиром — Владимиром Жириновским.

Планы Дегтярева

Дегтярев уже рассказал о приоритетах на новой должности. Он обозначил развитие массового, любительского, детско-юношеского спорта. Он отметил, что занимался кураторством этих направлений в Хабаровском крае, и теперь постарается перенести их на федеральный уровень.

Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Дегтярев должен «полностью перестроить работу министерства».

«Вопрос социализации и реабилитации участников специальной военной операции через спорт также будет в фокусе внимания министерства, как и развитие физкультуры и спорта в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях», — передает слова Дегтярева NEWS.ru.
Дегтярев также призвал привести в порядок учебные корпуса, спортивные объекты и общежития профильных вузов и училищ, а также утвердить статус тренера на государственном уровне.

Также министр спорта заявил, что государству необходимо поддержать участие спортсменов России в международных соревнованиях и развивать лиги

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