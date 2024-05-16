Стало известно, кто может возглавить «Рубин»

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Как передаёт «РБ Спорт», в Казани не планируют продление контракта с Рашидом Рахимовым, который возглавляет казанский «Рубин» в настоящее время. Уточняется, что договор с ним истекает как раз в конце сезона. А вот соглашение с ЦСКА у самого Федотова рассчитан ещё на год.
Ранее сообщалось, что Российская Премьер-Лига (РПЛ) намерена пересмотреть условия некоторых пунктов действующего ТВ-контракта с «Матч ТВ», в частности речь идёт об увеличении суммы доходов. Так, решение пересмотреть детали действующего контракта связано с большим количеством транслируемых матчей в настоящее время матчей на федеральном «Матч ТВ» в сравнении с тем, что предусмотрено соглашением.
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