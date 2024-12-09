В Подмосковье стартовала регистрация на турнир по уличному хоккею

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Московской области начался приём заявок на участие в турнире PondHockey, который пройдёт 15 февраля будущего года в Балашихе.
Регистрация открыта на сайте, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Желающие принять участие в соревнованиях, но не собравшие команду, могут оставить заявку на поиск коллектива на странице в VK. Там же будут публиковаться актуальные новости.
Понд-хоккей – разновидность хоккея с шайбой под открытым небом, в который играют четвёрками, без вратарей. В нём запрещены силовые приёмы – только дриблинг и слаженная работа всей команды. Первый турнир прошёл на льду стадиона «Зоркий» в Красногорске и собрал более 40 команд. В прошлом году участниками соревнований стали 59 коллективов.
Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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«Основные игры пройдут на стадионе «Криогенмаш», а финальные матчи – на озере Бабошкино. Команды будут соревноваться в трёх дивизионах – профессиональном, любительском и медийном. Также на лёд выйдут легенды отечественного хоккея и звёзды КХЛ. К участию в любительском турнире допускаются все желающие в возрасте от 14 лет», – говорится в сообщении.
Желающие принять участие в соревнованиях, но не собравшие команду, могут оставить заявку на поиск коллектива на странице в VK. Там же будут публиковаться актуальные новости.
Понд-хоккей – разновидность хоккея с шайбой под открытым небом, в который играют четвёрками, без вратарей. В нём запрещены силовые приёмы – только дриблинг и слаженная работа всей команды. Первый турнир прошёл на льду стадиона «Зоркий» в Красногорске и собрал более 40 команд. В прошлом году участниками соревнований стали 59 коллективов.
Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская