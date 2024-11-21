Три городских округа Московской области стали лучшими в пропаганде физкультуры и спорта

Городские округа Богородский, Электросталь и Подольск заняли призовые места во «Всероссийском конкурсе среди муниципальных образований на лучшую практику в сфере информационно-просветительской работы по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.