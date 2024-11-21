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Три городских округа Московской области стали лучшими в пропаганде физкультуры и спорта

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Городские округа Богородский, Электросталь и Подольск заняли призовые места во «Всероссийском конкурсе среди муниципальных образований на лучшую практику в сфере информационно-просветительской работы по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В номинации «Лучшая муниципальная практика информационно-просветительской работы по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом среди муниципальных образований с населением от 100 до 250 тысяч человек» второе место заняли Богородский и Электросталь.

В той же категории , но с населением от 250 до 500 тысяч человек третье место занял Подольск.



Всего в конкурсе участвовали 110 муниципалитетов со всей России.

Конкурс организован Министерством спорта России при поддержке АНО «Диалог Регионы» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#подмосковье
#электросталь
#подольск
#богородский городской округ
Фигуристка Загитова сняла видео под капельницей
21 ноября 2024, 14:17

Алина Загитова (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала видео в своём Телеграм-канале, где она лежит под капельницей.
«Не болейте», — написала российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, в следующей публикации в социальных сетях.

В комментариях подписчики пожелали Алине Загитовой «крепкого и доброго здоровья».

Ранее Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова запросила президентский грант на 74,8 млн рублей для нового ледового шоу «Алые паруса». Ледовое шоу должно пройти в Санкт-Петербурге в период с 15 января по 31 июля 2025 года. Предполагаемые расходы составят 74,798 миллиона рублей.

Алина Загитова — единственная в истории Российской Федерации завоевала все титулы в мировом фигурном катании как одиночница. В 2019 году девушка приостановила карьеру — она хотела сосредоточиться на работе телеведущей.



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#спортсмены
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Школьники из Раменского округа приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию
21 ноября 2024, 11:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Лесопарк «Восьмидорожье» вновь стал местом для проверки навыков ориентирования, выносливости и командной работы. Молодые спортсмены из Раменского района собрались здесь, чтобы поучаствовать в соревнованиях по спортивному ориентированию, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Соревнования проходили на трёх дистанциях, каждая из которых представляла собой маршрут с определённым числом контрольных точек. Во время прохождения дистанции нужно было не только быстро бегать, но и уметь читать карты, пользоваться компасом и разгадывать загадки контрольных точек.

По итогам соревнований выиграли:

Группа A (12–14 лет):

1 место — команда «Эверест», Раменская средняя школа № 1;
2 место — команда «Полярная звезда», Раменская средняя школа № 5;
3 место — команда «Свободный ветер», Раменская гимназия № 2.

Группа B (15–18 лет):

1 место — команда «Туристские тропы», Раменская средняя школа № 6;
2 место — команда «Эверест», Раменская средняя школа № 1;
3 место — команда «Компас», Гжельская средняя школа.

Спортивное ориентирование — это не только вид спорта, но и прекрасная возможность развивать такие важные качества, как логическое мышление, работа в команде и способность принимать решения в сложных ситуациях. Это отличный способ провести время на свежем воздухе, насладиться красотой природы и зарядиться положительными эмоциями.

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#соревнования
#раменский городской округ
#подмосковье
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В Подмосковье зимой проведут более 3 тыс. физкультурно-спортивных мероприятий
20 ноября 2024, 16:49

Фото: Радио 1

В Подмосковье в этом сезоне в рамках программы «Зима в Подмосковье» проведут свыше 3 тыс. физкультурно-спортивных мероприятий с участием более 1 млн. человек.
Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом рассказал министр спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
«Сегодня и президент, и губернатор Московской области Андрей Воробьёв делают акцент на массовый спорт. И предстоящая зима, конечно, не исключение. В массовые мероприятиях смогут принять участие не только спортсмены, но и все желающие. В Подмосковье этой зимой будет проведено более 3 тыс. физкультурно-спортивных мероприятий. В качестве участников ожидаем более миллиона человек. Это будут и крупные мероприятия, и муниципальные. Думаю, что в этом году центральный старт традиционной гонки «Лыжня России» будет в Подмосковье. Обычно на гонку собираются более 10 тыс. человек. Ждём всех, будет много приятных сюрпризов», – сказал Абарёнов в ходе пресс-конференции в ТАСС.
Из уникальных спортивных мероприятий, которые проводятся в Московской области, он отметил матчи с участием легенд хоккея.
«Они играют каждую субботу в разных городах во дворах на открытых площадках с местными жителями. Начнём 1 декабря, хотя это будет воскресенье. Играют наши прославленные хоккеисты – Фетисов, Касатонов, Каменский, Жамнов. Ждём всех. Эти матчи собирают несколько тысяч зрителей. В этом году немного сместим акцент: большинство игр пройдёт в парках Подмосковья, поскольку парки становятся точками притяжения в регионе и для жителей области, и для всех гостей, в первую очередь, для москвичей», – отметил министр.
В Подмосковье продолжатся и лыжные гонки с участием именитых чемпионов.
«Это, например, гонка призёра зимних Олимпийских игр, участника проекта «Тренировки со звёздами в парках» Александра Панжинского. В Московской области была одна такая гонка, сейчас будут уже две. Будет гонка Александра Легкова, гонка Большунова, которая становится традиционной. Все желающие могут принять участие. Гонки будут широко анонсироваться», – добавил Дмитрий Абарёнов.
По его словам, этой зимой на территории Московской области будет залито более 800 катков, подготовлено 150 тыс. лыжных трасс. Запрос на это у жителей очень большой.

Помимо этого, планируется провести в Подмосковье один из этапов чемпионата страны по волейболу на снегу. Он будет организован в парке Ларисы Лазутиной в Одинцове.

Планируется и ночной забег на лыжах. Полная программа спортивных мероприятий, которые проведут в Московской области этой зимой, будет опубликован в ближайшее время.

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В турнире по волейболу в Кашире приняли участие 12 команд
20 ноября 2024, 15:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Турнир по волейболу городского округа Кашира среди любительских команд, посвящённый Дню народного единства, прошёл во Дворце спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева, участниками соревнований стали 12 команд, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В турнире приняли участие спортсмены из города Кашира, микрорайона Ожерелье, деревень Тарасково, Барабаново, Иваньково, Никулино, посёлков Руново, Малино, Новосёлки и из Ясногорска. Игры проходили в подгруппах по круговой системе», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Победу одержала команда «Держава» из Тарасково, второе место заняла руновская команда «Ветераны», бронза досталась команде «ВК Кашира», а почётное четвёртое место — «Колледжу Московия» из Ожерелья.

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#кашира
#волейбол
#турнир
#спорт
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Баскетболисты из Раменского поучаствуют в детской баскетбольной лиге «Спартак JUNIOR»
20 ноября 2024, 14:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Раменские баскетболисты из Федерации баскетбола примут участие в детской баскетбольной лиге «Спартак JUNIOR», сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
Спортсмены будут соревноваться в возрастных категориях 9–10 лет, 11–12 лет (две команды) и 13–14 лет.

Первый тур начнётся 24 ноября в Люберцах, где раменские игроки проведут три матча:

  • 10:40 — «Спартак JUNIOR» ФОК «Спартак» против «РамФБ-1» (11–12 лет);
  • 11:50 — «Спартак JUNIOR» против «РамФБ-2» (11–12 лет) в школе № 26;
  • 13:00 — «Спартак JUNIOR» ФОК «Спартак» против «РамФБ» (13–14 лет).
«Спартак JUNIOR» — это баскетбольная лига с четырьмя дивизионами для игроков разных возрастов. Матчи будут проводиться в течение пяти игровых дней по воскресеньям.

Оценивать матчи будут квалифицированные судьи, а соревнования будут соответствовать официальным правилам Международной федерации баскетбола.

Победители получат памятные подарки и призы.

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#матч
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Подмосковная спортсменка завоевала медаль международного турнира по боксу
20 ноября 2024, 11:54

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из подмосковного Серпухова Дарья Калачёва выиграла серебряную медаль на XXI международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Дарья Калачёва, выступающая в весовой категории 50 килограммов, в финальном поединке уступила своей сопернице — бронзовому призёру чемпионата России 2024 года Рукет Куштовой. В итоге Дарья поднялась на вторую ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.
XXI международные соревнования по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева проходили с 14 по 18 ноября в Минске. В турнире приняли участие 80 боксёров из десяти стран, включая Венгрию, Конго, Узбекистан, Россию и Беларусь.

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#минспорта мо
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#турнир
#медаль
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#подмосковье
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Гандбольная команда «Чеховские медведи» победила в матче OLIMPBET Суперлиги
20 ноября 2024, 10:13

Фото: пресс-служба администрации г.о. Чехов

Матч по гандболу в рамках OLIMPBET Суперлиги состоялся между командами «Чеховские медведи» и «Воронеж», победу одержали подмосковные спортсмены, сообщает пресс-служба администрации городского округа Чехов.
«Чеховские медведи» открыли счёт на первых минутах игры и наращивали преимущество, при этом соперники не сдавались и боролись до конца. Матч завершился со счётом 36:46 (18:26) в пользу «Чеховских медведей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что самыми результативными игроками встречи стали представители «Чеховских медведей» Виктор Фурцев и Александр Ермаков, забившие противникам по семь голов.

Игра проводилась во Дворце спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова в подмосковном Чехове. Следующий матч «Чеховских медведей» состоится в Бресте 23 ноября, их противником будет команда «Аист Китая».

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#матч
#спорт
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В Одинцове стартует лыжная серия на призы Александра Панжинского
20 ноября 2024, 09:56

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Первый лыжный этап серии стартов для детей и взрослых TOPSKI FAMILY на призы призёра Олимпийских игр Александра Панжинского состоится 22 декабря. Он пройдёт в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Стать участником первого в сезоне лыжного турнира может каждый. Организаторы предусмотрели старты в 16 возрастных категориях на дистанции от 600 м до 10 км, а также дополнительный соревновательный семейный зачёт.

Впервые в истории серии пройдёт семейная эстафета. Её проведут в три этапа по 600 м. На старт первого этапа выйдут папы, второго – мамы, а пересечь финишную прямую предстоит детям. Для организаций ожидается корпоративная эстафета 4 по 600 м.

Зарегистрироваться на TOPSKI FAMILY можно по ссылке.

По традиции откроют соревнования разминка с Панжинским и шествие коллектива барабанщиков. Первыми на дистанцию выйдут самые маленькие лыжники.

Всю информацию о турнире можно найти на сайте.

Соревнования пройдут по адресу: Одинцово, ул. Манжосовская, 1, парк культуры, спорта и отдыха.

Серия турниров «TOPSKI FAMILY» проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#подмосковье
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Агент Ерёмин допустил внимание европейских клубов к Дивееву
19 ноября 2024, 22:01

Фото: iStock/Александр Вильф

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, заявил, что внимание европейских клубов вполне возможно как в сторону голов команды, так и в сторону самого спортсмена.
«У Игоря получился отличный первый круг в РПЛ. За исключением некоторых помарок, мне его игра очень нравится. Не бывает футболистов без ошибок. Голы за ЦСКА могут привлечь внимание европейских клубов. К сожалению, не хватает международных матчей. Об интересе из Европы пока промолчу. Когда будет конкретика, вы узнаете. Уедет ли он летом, неизвестно, но гипотетически всё что угодно может быть», — прокомментировал ситуацию в беседе с Metaratings.ru Ерёмин.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отъезд защитника ЦСКА Игоря Дивеева из расположения национальной команды наличием у футболиста повреждения и большим риском травмы.

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