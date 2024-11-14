Спортсменки из Подмосковья примут участие в Кубке Международной лиги клубного биатлона

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
В Кубке Международной лиги клубного биатлона, который пройдет в Ханты-Мансийске 16-17 ноября 2024 года, Московскую область представят пять спортсменок, входящих в состав четырёх смешанных команд, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Анастасия Халили будет выступать с Каримом Халили, Даниилом Серохвостовым и Викторией Сливко в «ПрофиИнски». Кристина Резцова и Полина Шевнина из Лыжного клуба Наседкина присоединятся к Эдуарду Латыпову и Александру Поварницыну. Анастасия Зырянова из Воробьёв составит команду с Романом Ерёминым, Иваном Колотовым и Анной Григорьевой. Анастасия Зенова из Стальных Барсов объединится с Евгением Емерхоновым, Ильназом Мухамедзяновым и Любовью Калининой.
Турнир включает мужской и женский масс-старты и смешанную эстафету. Трансляции будут доступны на Матч ТВ и Матч Арена.
Расписание:
16 ноября:
- 10:00 (мск) — мужской масс-старт
- 12:30 (мск) — женский масс-старт
17 ноября:
- 12:00 (мск) — смешанная эстафета.
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