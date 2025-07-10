«Справедливое решение»: Экс-игрок «Торпедо» высказался об исключении клуба из РПЛ
Евгений Луценко назвал решение об исключении «Торпедо» из РПЛ справедливым
Бывший нападающий «Торпедо» Евгений Луценко высказал своё мнение о решении исключить московский клуб из Российской Премьер-Лиги.
В разговоре с «Metaratings.ru» Луценко прокомментировал исключение «чёрно-белых» из числа участников чемпионата России и оценил справедливость такого решения.
«Если «Торпедо» работало с судьями, то должно за это отвечать. Жаль болельщиков и неравнодушных людей, но решение о снятии «Торпедо» с РПЛ справедливое», — высказался футболист.Евгений отметил, что клубы могут пользоваться админресурсом, который играет важную роль в футболе. Нападающий заявил, что решение об исключении
московского клуба далеко не первое. Луценко привёл в пример снятие «Ювентуса» с чемпионата, отметив связь руководителей и клуба.
Официальное исключение «Торпедо» из РПЛ произошло 10 июля — за 8 дней до старта нового сезона.