Стадион «Русич» в Ликино-Дулёве ждёт реконструкция

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Реконструкцию стадиона «Русчи» вместимостью 1,1 тыс. мест планируют провести в Ликино-Дулёве Орехово-Зуевского городского округа, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет реконструировать стадион, расположенный по адресу: город Ликино-Дулёво, улица 2 Пятилетки, дом №1, и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации спортивного объекта. Работы планируется завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 699 миллионов 918 тысяч 641 рубль 35 копеек. Заявки принимаются до 10 сентября. Работы будут финансироваться из бюджета Московской области.
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