Стал известен оборот букмекерского рынка в 2023 году

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Исследование портала «Рейтинг Букмекеров» показало, что в 2023 году оборот соответствующего рынка превысил 4 трлн рублей.
Как передаёт «РБ Спорт», объём ставок в России вырос на 40% по итогам года, а доля легального сегмента в этой сфере увеличилась на 1,9% и составила 80,9%.
Отмечается, что наблюдается тенденция, когда всё больше людей относятся к ставкам как к развлечению, а не как к потенциальному источнику доходов. Кроме этого, людям интересно проверить свою интуицию и удачу подобным методом.
Ранее сообщалось, что информационно-аналитический портал «Рейтинг Букмекеров» впервые представит статистику в формате Talk Stream.
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Отмечается, что наблюдается тенденция, когда всё больше людей относятся к ставкам как к развлечению, а не как к потенциальному источнику доходов. Кроме этого, людям интересно проверить свою интуицию и удачу подобным методом.
Ранее сообщалось, что информационно-аналитический портал «Рейтинг Букмекеров» впервые представит статистику в формате Talk Stream.
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Мелисса Тимофеева