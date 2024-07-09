Стал известен размер спонсорских вложений букмекеров в российский футбол

Беттинг-компании сделали спонсорские вложения в российский футбол, которые превысили 10 млрд рублей.
Как пишет Metaratings.ru, в прошлом сезоне 16 клубов РПЛ получили примерно 2,7 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что ФК «Спартак» и Metaratings.ru заключили соглашение об информационном партнёрстве. А до этого замгенерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова и генеральный директор «Рейтинга Букмекеров» Аскер Тхалиджоков подписали меморандум о сотрудничестве. Теперь организации будут запускать совместные проекты, направленные на поддержку и популяризацию футбола, поощрение лучших инициатив по его развитию.
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