Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри

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Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Об этом 3 февраля заявил председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турк Аль аш-Шейх в эфире YouTube-канала The MMA Hour.
Ранее стало известно, что Фьюри получил серьезное рассечение брови во время спарринга, что привело к отмене боя, запланированного на 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Обе стороны договорились, что в случае отказа от поединка Фьюри выплатит сопернику 10 миллионов долларов.
У 37-летнего Усика на счету 21 победа в 21 поединке на профессиональном ринге, и он является чемпионом по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.
35-летний Фьюри владеет чемпионским поясом по версии WBC и не потерпел поражений в своей профессиональной карьере, имея 34 победы и одну ничью.
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Обе стороны договорились, что в случае отказа от поединка Фьюри выплатит сопернику 10 миллионов долларов.
35-летний Фьюри владеет чемпионским поясом по версии WBC и не потерпел поражений в своей профессиональной карьере, имея 34 победы и одну ничью.
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Артем Кузьмин