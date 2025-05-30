Стала известна зарплата Люка Джонсона в «Металлурге»
Люк Джонсон остается в «Металлурге» еще на 2 года
Нападающий Люк Джонсон продлил контракт с «Металлургом»: стали известны финансовые детали сделки.
По информации Metaratings.ru, в рамках нового двухлетнего соглашения игрок будет получать 60 миллионов рублей за сезон.
Официальное подписание контракта состоялось 30 мая 2025 года. Для Джонсона минувший сезон стал вторым в составе магнитогорского клуба. До переезда в КХЛ он выступал в НХЛ за «Чикаго» и «Миннесоту», а также играл за фарм-клуб «Сан-Хосе».
В сезоне-2024/25 на счету 30-летнего хоккеиста 26 очков в регулярном чемпионате и 3 очка в плей-офф.
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