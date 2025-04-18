Комментатор Федотов: Одна из главных проблем в РФ — непрофессионалы

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Хоккейный комментатор, бывший скаут сборной России Сергей Федотов рассказал о проблемах в отечественном хоккее. Отдельно он обратил своё внимание на наличие непрофессионалов.
«У меня всегда было ощущение, что одна из главных проблем нашей страны в том, что каким-то делом занимаются непрофессионалы. То есть если, условно, невидимой рукой расставить профессионалов на местах, то заработает все», — заявил Федотов в интервью «РБ Спорт».
По его словам, на сегодняшний день в КХЛ работает человек, не имеющий опыта, который занимает довольно высокую должность. Так, по мнению Федотова, профессиональные качества не всегда учитываются.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отмечал, что Россия по-прежнему не является спортивной державой, и рассказал, какие проблемы видит министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в этом вопросе.
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