Стали известны первые полуфиналисты Лиги чемпионов

«ПСЖ» и «Атлетико» вышли в полуфинал Лиги чемпионов
Фото: iStock/gorodenkoff

Определились первые два участника полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона‑2025/2026. Борьбу за престижный европейский трофей продолжат французский «ПСЖ» и испанский «Атлетико».



Парижане в четвертьфинале дважды обыграли английский «Ливерпуль» с одинаковым счетом 2:0. Первая встреча состоялась неделю назад, а в ответном матче подопечные Луиса Энрике вновь доказали свое превосходство на поле.

Путь «Атлетико» получился более напряженным. В ответной игре мадридский клуб уступил «Барселоне» со счетом 1:2, но благодаря уверенной победе в первом матче (2:0) сумел сохранить преимущество по сумме двух встреч и выйти в следующий этап турнира.

Испанцам в полуфинале предстоит сразиться с победителем пары «Арсенал» — «Спортинг». Соперником «ПСЖ» станет победитель противостояния между «Реалом» и «Баварией».

Александр Огарёв

