Стали известны первые полуфиналисты Лиги чемпионов
Определились первые два участника полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона‑2025/2026. Борьбу за престижный европейский трофей продолжат французский «ПСЖ» и испанский «Атлетико».
Парижане в четвертьфинале дважды обыграли английский «Ливерпуль» с одинаковым счетом 2:0. Первая встреча состоялась неделю назад, а в ответном матче подопечные Луиса Энрике вновь доказали свое превосходство на поле.
Путь «Атлетико» получился более напряженным. В ответной игре мадридский клуб уступил «Барселоне» со счетом 1:2, но благодаря уверенной победе в первом матче (2:0) сумел сохранить преимущество по сумме двух встреч и выйти в следующий этап турнира.
Испанцам в полуфинале предстоит сразиться с победителем пары «Арсенал» — «Спортинг». Соперником «ПСЖ» станет победитель противостояния между «Реалом» и «Баварией».
Читайте также: