Стали известны зарплаты Береглазова и Черепанова по новым контрактам с «Локомотивом»
Защитники Алексей Береглазов и Никита Черепанов подписали новые двухлетние контракты с «Локомотивом».
Как сообщает Metaratings.ru, оклад Береглазова составит 53 млн рублей за сезон, а Черепанова — 33 млн рублей. Игроки подписали соглашения до конца сезона-2026/27.
В минувшем сезоне КХЛ Береглазов набрал 9 очков в регулярке и 6 в плей-офф, Черепанов — 5 очков в регулярном чемпионате и 1 голевую передачу в плей-офф.
Читайте также: