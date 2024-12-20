Стало известно, чем может закончиться бой Усика и Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд поделился своим мнением о предстоящем бое украинца Александра Усика против британца Тайсона Фьюри. По его мнению, что оба бойца способны отправить друг друга в нокаут и досрочно завершить поединок, так как дерутся в тяжелом весе.