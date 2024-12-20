Стало известно, чем может закончиться бой Усика и Фьюри

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Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд поделился своим мнением о предстоящем бое украинца Александра Усика против британца Тайсона Фьюри. По его мнению, что оба бойца способны отправить друг друга в нокаут и досрочно завершить поединок, так как дерутся в тяжелом весе.
«В тяжелом весе дерутся ребята за 100 кг. Там любой способен отправить в нокаут. Когда Александр «прихватил» Тайсона у канатов, был уверен: уронит его. В итоге судья спас Цыганского Короля. Но Усик вполне способен досрочно завершить противостояние», — пояснил Дрозд в беседе с RT.В то же время бывший чемпион мира по боксу Роман Кармазин и вовсе считает, что судьи могут отдать победу Фьюри, чтобы потом организовать третий их поединок. В интервью «РБ Спорт» боец отметил, что такое решение вполне возможно, потому что «там будут хорошие деньги».
«По всем канонам должна быть трилогия, в которой они уже решат, кто кого. Если по чесноку, Усик победит нокаутом в поздних раундах. Но трилогия хороша по деньгам для обоих», — поделился экс-чемпион.Читайте также:
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