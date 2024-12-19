Стало известно, каких бойцов в свою лигу хочет подписать «Наше Дело»

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Спортдиректор «Нашего Дела» Армен Гулян признался, что с радостью подписал бы в свою лигу бойцов Евгения Гончарова и Олега Борисова. Однако, по его словам, АСА вряд ли их отпустит.
«Борисов нам интересен, но я сомневаюсь, что ACA его отпустит. Он является знаковым бойцом и бывшим чемпионом лиги. <…> Гончаров тоже интересен. Прежне всего, противостоянием с Хадисом Ибрагимовым, но я не верю, что Асланбек Бадаев (вице-президент ACA) отпустит такого яркого бойца в другую лигу. Если это произойдет, мы готовы вести переговоры», — поделился Гулян в интервью MMA.Metaratings.ru.Ранее сообщалось, что соперника бойца Александра Емельяненко объявят перед самым началом боя, который состоится в субботу, 21 декабря, в рамках NFL. Отмечалось, организаторы хотят устроить зрителям сюрприз.
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