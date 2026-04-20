Стало известно, что мотивирует жителей Сибири заниматься спортом

20 апреля 2026, 20:47

Опрос: Новая экипировка мотивирует жителей Сибири заниматься спортом

Порядка 40% жителей СФО занимаются активными видами спорта на свежем воздухе, а для каждого четвёртого новая экипировка становится мотивацией к тренировкам. Такие данные приводят специалисты «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» после соответствующего опроса.





Выяснилось, что около 40% сибиряков регулярно или периодически делают пробежки, катаются на велосипеде или роликах. Ещё 12% опрошенных планируют начать заниматься спортом. Основными причинами 52% респондентов назвали поддержание физической формы, а 39% получают удовольствие от самого процесса. Еще 33% ответили, что спорт помогает справляться со стрессом.





«За последний год чаще всего покупали спортивную одежду (39%) и беговые кроссовки (35%). Верхнюю одежду приобрели 21% опрошенных, аксессуары — 18%, гаджеты — 16%, велосипеды и запчасти — 15%. При этом 24% респондентов вовсе не делали покупок в этой категории», — пишет Om1 Новосибирск.