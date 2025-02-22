Стало известно имя нового главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Спойлер: это не Кабаева

Татьяна Сергаева (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)
Многолетний и заслуженный наставник сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер 12 февраля, то есть десять дней назад, объявила о своей отставке. Свой пост она занимала без малого четверть века — с 2001 года. Сегодня стало известно, кто придёт ей на смену в главную команду страны.
Чемпионка Олимпиады 2004 года Алина Кабаева, которая именно под руководством Винер добилась главных успехов в своей спортивной карьере, посвятила тренеру очень яркий и эмоциональный пост, в котором отметила, что с уходом её многолетней наставницы из сильнейшей сборной планеты закончится не просто «эра великих побед».
Ирина Винер (Фото: Телеграм @irina_viner)
После отставки великого тренера появилась информация, что именно её ученица, которая всегда вспоминала наставницу с теплом и благодарностью, заменит её на ответственном посту в сборной страны. Оказалось, что это не соответствовало действительности. Кабаева на стала новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике.
На эту должность назначена Татьяна Сергаева. Ее кандидатура ранее была представлена президентом Федерации гимнастики России Олегом Белозеровым и согласована министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. О её назначении было объявлено на церемонии вручения наград чемпионата России по художественной гимнастике. Ранее специалист занимала в сборной страны должность старшего тренера по групповым упражнениям.
Среди воспитанниц Сергаевой — знаменитые олимпийские чемпионки: Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева и Мария Толкачева. Она также работала в академии олимпийской чемпионки Алины Кабаевой «Небесная грация».
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Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначена Алина Кабаева
«Уход Ирины Винер — это не просто конец эры, это утрата целой эпохи в художественной гимнастике. Ирина Александровна — это символ силы, грации и стремления к совершенству. Она подарила нам незабываемые моменты триумфа и гордости, а ее достижения навсегда останутся в истории», — написала многократная чемпионка России, Европы и мира.
Ирина Винер (Фото: Телеграм @irina_viner)
После отставки великого тренера появилась информация, что именно её ученица, которая всегда вспоминала наставницу с теплом и благодарностью, заменит её на ответственном посту в сборной страны. Оказалось, что это не соответствовало действительности. Кабаева на стала новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике.
На эту должность назначена Татьяна Сергаева. Ее кандидатура ранее была представлена президентом Федерации гимнастики России Олегом Белозеровым и согласована министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. О её назначении было объявлено на церемонии вручения наград чемпионата России по художественной гимнастике. Ранее специалист занимала в сборной страны должность старшего тренера по групповым упражнениям.
«Новому главному тренеру предстоит сохранить лучшие традиции отечественной школы, но при этом учитывать новые реалии. Уверен, что под руководством Татьяны Сергаевой наша сборная останется одной из лучших в мире, сочетая опыт, новаторство и стремление к совершенству», — сказал Дегтярёв, комментируя назначение.
Среди воспитанниц Сергаевой — знаменитые олимпийские чемпионки: Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева и Мария Толкачева. Она также работала в академии олимпийской чемпионки Алины Кабаевой «Небесная грация».
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Александр Бойцов