Стало известно, какую компенсацию получил Деанджело после разрыва контракта со СКА

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Американский защитник Тони Деанджело получил многомиллионную компенсацию после расторжения контракта с ХК СКА. Как сообщает Metaratings.ru, хоккеисту отправили около 14 миллионов рублей.
29-летний Деанджело получил столь внушительную сумму после трех полных месяцев игры за СКА, в который он перешел в сентябре прошлого года, а до этого выступал в НХЛ за «Аризону», «Рейнджерс» и «Филадельфию».
Напомним, за минувший сезон американец сыграл 34 матча в КХЛ, заработал 32 очка и добился коэффициента полезности «+15». Последней его игрой стал матч с «Локомотивом», который СКА проиграл со счетом 3:4.
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