Стало известно, кем активно интересуются «Спартак» и «Зенит»

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
«Спартак» и «Зенит» стали активно интересоваться защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном.
Как сообщает Metaratings.ru, клубы уже связывались с представителем футболиста и узнавали об условиях его перехода. Кроме того, по информации издания, клубы намерены связаться с самим «Локомотивом» по данному вопросу, однако официальных запросов не поступало.
Отмечается, что за прошедший сезон Тикнизян сыграл за «Локомотив» 30 матчей.
Ранее агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы бывшего защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии, отметил, что спортсмена ожидает хорошее будущее. Однако он не поделился конкретикой о предложениях и планах спортсмена.
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Отмечается, что за прошедший сезон Тикнизян сыграл за «Локомотив» 30 матчей.
Ранее агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы бывшего защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии, отметил, что спортсмена ожидает хорошее будущее. Однако он не поделился конкретикой о предложениях и планах спортсмена.
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Мелисса Тимофеева