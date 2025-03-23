Стало известно, когда Роналду женится на матери своих детей

Криштиану Роналду (Фото: Instagram*/cristiano)
Португальский футболист Криштиану Роналду женится на матери своих детей, модели Джорджине Родригес, когда оба почувствуют «щелчок». Чемпион Европы подчеркнул, что это может случиться в любое время: через месяц, полгода или год. При этом, по словам спортсмена, он уверен на 1000%, что женитьбе однозначно быть.
«Я всегда говорю Джорджине, что это случится, когда произойдет тот самый щелчок», — цитирует Роналду The Daily Mail.Возлюбленная Роналду полностью поддерживает его в этом плане. Как пишут обозреватели, Криштиану Роналду окружил избранницу роскошью. Пара вместе уже на протяжении восьми лет. У Роналду двое детей от Родригес, а еще девушка воспитывает трех приемных детей.
Читайте также:
Звезда «Ворониных» отказалась от гастролей
Поспешный брак, тайное венчание и жизнь за пределами России: как сейчас живет звезда «Жуков» Екатерина Стулова?
Ирина Пинчук рассказала, с кем и где будут жить дети после ее развода с Араем Чобаняном
*Запрещен в РФ
Никита Кротов