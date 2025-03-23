Стало известно, когда Роналду женится на матери своих детей

Португальский футболист Криштиану Роналду женится на матери своих детей, модели Джорджине Родригес, когда оба почувствуют «щелчок». Чемпион Европы подчеркнул, что это может случиться в любое время: через месяц, полгода или год. При этом, по словам спортсмена, он уверен на 1000%, что женитьбе однозначно быть.