Путин отложил Игры дружбы

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Игры дружбы отложены указом президента России Владимира Путина, документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
«Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», — сказано в нем.Также отмечено, что мера направлена на защиту прав спортсменов и организаций на свободный доступ к спортивной деятельности на международном уровне.
Перед этим глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявлял, что ситуация с допуском россиян к международным турнирам изменится в грядущем году.
Он подчеркнул важность снятия несправедливых политически мотивированных решений, которые запрещают россиянам выступать на мировом уровне.
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Никита Кротов