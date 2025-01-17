Стало известно, кто близок к уходу из «Торпедо»

Фото: istockphoto/Pixfly
Московский ФК «Торпедо» сообщило нападающему Аршаку Коряну, что намерен прекратить с ним сотрудничество, та же судьба может ждать и малийца Мамаду Камара. Об этом стало известно Metaratings.ru.
«С приходом бразильца Алессона и колумбийца Эстивена Гусмана «автозаводцы» не вписываются в лимит на легионеров — их уже пятеро при четырех разрешенных в Первой лиге», — пишет портал.Отмечается, что Коряном заинтересовался армянский «Урарту», однако футболист не решается дать положительный ответ, так как хочет играть именно в российском чемпионате.
Напомним, по завершению первой части сезона «Торпедо» занял второе место с 43 баллами в турнирной таблице Первой лиги, отставая от «Балтики» на два очка.
Читайте также:
В «Челси» перейдет 16-летний нападающий «Кайрата» Сатпаев
Названы клубы РПЛ, которые нуждаются в усилении
Стали известны шансы Джикии вернуться в «Спартак»
Данил Пономарев