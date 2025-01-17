В «Челси» перейдет 16-летний нападающий «Кайрата» Сатпаев

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16-летний центральный нападающий алматинского «Кайрата» и юношеской сборной Казахстана Дастан Сатпаев перейдет в английский клуб «Челси». Об этом стало известно Meta-ratings.kz.
Британцы, как отмечается, окончательно договорились с казахстанским клубом о трансфере юноши. Предполагается, что Сатпаев перейдет в клуб уже на следующей неделе, однако другие детали о сделке, включая денежную часть вопроса, пока что неизвестны.
Ранее стали известны шансы игрока «Химок» Георгия Джикии вернуться в «Спартак». Бывший заместитель генерального директора «крсно-белых» Владимир Кузьмичев отметил, что такой исход маловероятен из-за негативных комментариев обеих сторон во время ухода футболиста, однако Джикия может ориентироваться на переход в другой клуб.
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