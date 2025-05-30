Стало известно, на каких условиях Пыленков продлил контракт с «Динамо»
Защитник Даниил Пыленков заключил новый двухлетний контракт с московским «Динамо».
Как сообщает Metaratings.ru, общая сумма соглашения составит 130 миллионов рублей. Официальное объявление о подписании состоялось 30 мая.
До перехода в «Динамо» Пыленков выступал в КХЛ за «Витязь», СКА и «Северсталь». Он также был выбран на драфте НХЛ «Тампой» в 2021 году. В сезоне 2024/25 спортсмен показал результативную игру, набрав 31 очко в регулярном чемпионате.
24-летний защитник стал важным игроком обороны «Динамо». В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2024/25 он провел 68 матчей, в которых забросил 6 шайб и отдал 25 результативных передач, при показателе полезности «+14». В плей-офф на его счету 7 очков.
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