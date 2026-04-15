Стало известно о новых соглашениях хоккеистов Бердина и Красоткина с «Сибирью»
Хоккейные вратари Михаил Бердин и Антон Красоткин 15 апреля подписали новые контракты с новосибирским клубом и раскрыли суммы окладов.
Как сообщает Metaratings.ru, Бердин заработает 80 млн рублей по двухлетнему соглашению. Красоткин получит 120 млн рублей по трёхлетнему контракту.
Известно, что Михаил присоединился к новосибирцам по ходу текущего сезона и провёл 20 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф FONBET КХЛ. Всего за карьеру в лиге Бердин сыграл 127 матчей и отразил 91,6% бросков.
Красоткин выступает за «Сибирь» с 2020 года. Голкипер провёл 208 матчей, в девяти из которых оставил ворота в неприкосновенности. Всего в КХЛ Антон сыграл 297 встреч с показателем отражённых бросков 91,7%.
