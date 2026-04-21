Стало известно о переговорах Татарстана с РФС о проведении матча сборной

Министр Леонов сообщил о переговорах Татарстана с РФС о проведении матча сборной
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казань претендует на проведение матча сборной России по футболу.



По его словам для Metaratings.ru, переговоры с РФС уже ведутся. игру планируют организовать на «Ак Барс Арене» в начале осени, после летнего перерыва.

Также Леонов подтвердил готовность Казани принимать международные турниры по водным видам спорта, несмотря на вопросы, связанные с возвращением флага и гимна. Сейчас эта тема обсуждается с профильной федерацией. Кроме того, министр заверил, что школу фигуристки Алины Загитовой откроют в запланированные сроки.

Сборную России под руководством Валерия Карпина отстранили от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2025 году команда провела десять товарищеских матчей (шесть побед, одно поражение, три ничьи), а в марте 2026-го сыграла вничью с Мали (0:0) и обыграла Никарагуа (3:1).

