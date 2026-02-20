Российские фигуристы впервые с 1960 года не завоевали ни одной медали на Олимпиаде
Российские фигуристы впервые с 1960 года остались без медалей на Олимпийских играх. Такой результат следует из итоговых оценок соревнований в женском и мужском одиночном катании на Играх в Италии.
Напомним, что в ночь на 20 февраля Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании, набрав по сумме двух программ (короткой и произвольной) 214,53 балла. Ранее Пётр Гуменник также занял шестое место в мужском турнире.
Олимпийской чемпионкой стала американка Алиса Лю с результатом в 226,79 балла, а чемпионом — Михаил Шайдоров из Казахстана, который в общей сложности заработал 291,58 балла.
В материале «Metaratings.ru» отмечается, что из-за такого стечения обстоятельств прервалась 66-летняя серия, в ходе которой советские и российские фигуристы неизменно завоёвывали хотя бы одну олимпийскую награду. Стоит учитывать, что на Олимпиаде этого года спортсменов РФ не допустили к командным соревнованиям, парному катанию и танцам на льду.
