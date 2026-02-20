Российские фигуристы впервые с 1960 года не завоевали ни одной медали на Олимпиаде

20 февраля 2026, 07:00

Аделия Петросян (Фото: Telegram @adeliya050607)

Российские фигуристы впервые с 1960 года остались без медалей на Олимпийских играх. Такой результат следует из итоговых оценок соревнований в женском и мужском одиночном катании на Играх в Италии.